ألمانيا تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كشفت بيانات مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا، عن تسجيل ألف و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية 1000 حالة منذ 9 مايو الماضي.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، الخميس، أنّ الحكومة الألمانية أعربت عن قلقها بشأن الارتفاع الأخير في حالات العدوى في جميع أنحاء البلاد، وحثت المواطنين على اتباع إجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والتعقيم.

ولفتت إلى أنّ المسافرين العائدين من الخارج يشكلون مصدرا آخر للعدوى، ما حدا بها إلى توفير اختبار مجاني لجميع الوافدين إلى البلاد.