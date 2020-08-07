محافظ الغربية يعلن الانتهاء من إعداد رسوم التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن الانتهاء من إعداد رسوم التصالح في مخالفات البناء تمهيدا للعرض والتصديق من المجلس التنفيذي ثم تفعيلها عقب النشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح رحمي أن رسوم التصالح بعد التعديل ليست مبررًا لعدم تقدم المواطن بطلب التصالح ودفع رسوم جدية التصالح لأنه سيتم عمل مقاصة بين ما دفع في جدية التصالح وما هو مستحق عليه من رسوم.

وأشار المحافظ إلى أن آخر موعد لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلبات تصالح سابقًا هو 15 أغسطس، وآخر موعد للتقدم بطلبات تصالح جديدة ودفع رسوم جدية التصالح هو 30 سبتمبر.

وأصدر المحافظ توجيهاته بفتح المراكز التكنولوجية يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بجميع المراكز والمدن والأحياء تخفيفًا على المواطنين وللحد من الازدحام، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.