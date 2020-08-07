عضو تنسيقية الشباب: وجود مجلس الشيوخ من مصلحة المواطن

قال محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن الحياة السياسية المصرية كانت تفتقد لوجود مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية لما له من أهمية كبيرة في دراسة وتقديم الرأي في التشريعات والقوانين.

وأضاف عمارة لـ"الوطن"، أن وجود مجلس الشيوخ من مصلحة المواطن لأن في غالبية الأمر التشريعات التي تصدر من مجلس واحد، أقل جودة من التشريعات التي تصدر من مجلسين، بالإضافة إلى أنه ذات تركيبة متميزة، نظراً لاعتماده على الخبرات التي تستطيع تقديم كل جديد فيما يتعلق بعمل ثورة تشريعية.

وتابع: أننا نحتاج إلى هذا المجلس ليؤدي هذا الدور التشريعي من خلال متخصصين وتكنوقراط يدرسون الأفضل دائماً، سواء على نطاق البيئة الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية، وتحول تلك المخرجات إلى مجلس النواب للبدء في التشريع.