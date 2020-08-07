فئة الـ7 ركاب.. مقارنة بين ميتسوبيشي إكسباندر وشيفرولية كابتيفا 2020

واحدة من فئات السيارات التي تتمتع بأفضلية كبيرة داخل السوق المصرية، والتي يقع عليها الاختيار من قبل العائلات التي تزيد عن 4 أفراد، حيث تعد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات CUV ذات السبع مقاعد، الأنسب في الرحلات ذات المسافات الطويلة، بالإضافة إلى المواصفات والإمكانيات التي توفرها الشركات المصنعة، والتي آخرها سيارة "ميتسوبيشي إكسباندر" والتي تم طرحها مؤخرًا .

وخلال السطور التالية أبرز المواصفات والإمكانيات الخاصة بسيارة "ميتسوبيشي إكسباندر" مقارنة بسيارة "شيفرولية كابتيفا" الـ7 ركاب، ومنها :

ميتسوبيشي إكسباندر

-تتوفر السيارة بفئتين، مع محرك 4 سلندر، ذو سعة لترية تصل إلى 1.5 لتر (1500 سي سي)، بقوة 105 حصان، وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر.

-تأتي السيارة بناقر حركة أوتوماتيكي مكون من 4 أربع سرعات، وبنظام الدفع الأمامي.-تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي الـ100كم، خلال 13.8 ثانية.

-أبعاد السيارة (طول 4.47م، وعرض 1.75م، وأرتفاع 1.70م، وطول قاعدة العجلات تصل إلى 2.77م).

-تصل سعة خزان الوقود للسيارة إلى 45 لتر .

-تاتي السيارة بإطارات معدنية مقاس 15 و 16 بوصة.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 200 كم/س.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 220 لتر.

-تأتي السيارة بعدة أنظمة للأمان منها (وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامين فرامل مانعة للإنغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الحماية ضد السرقة).

-تبلغ قيمة السيارة للفئة الأعلى335 ألف جنية مصري.

شيفرولية كابتيفا

-تتوفر السيارة بـ4 فئات، وتأتي بمحرك 4 سلندر، ذو سعة لترية تصل إلى 1.5 لتر (1500 سي سي)، بقوة 148 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن/ متر.

-تأتي السيارة بعدة مواصفات للامان منها (2 وسائد هواء أمامية، نظاممكابح مانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروين للمكابح EBD، نظام تحكم إلكتروني في الثبات ESC، نظام التحكم في الجر TCS، مساعد هايدروليك في المكابح HBA، مساعد الصعود في المطالع HSA، حساس ركن خلفي، نظام ISOFIX، مصابيح طوارئ في المصد الخلفي).

-أبعاد السيارة (طول 4.65 م، وعرض 1.83م، وأرتفاع 1.76م، وطول قاعدة العجلات يصل إلى 2.75م).

-تصل سعة خزان الوقود إلى 53 لتر.

-تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 847 لتر .

-تبدا أسعار السيارة من 310 ألف جنية مصري