كورونا تضرب تحالف نيسان - رينو - ميتسوبيشي: خسائر بالجملة

بعد أشهر قليلة من إعلان تحالف "نيسان - رينو - ميتسوبيشي"؛ معلنا عن قوة جديدة تظهر على ساحة قطاع السيارات في العالم، أعلنت شركة نيسان خسائر تعد الأسوأ منذ 20 عاما لتلحق بها ميتسوبيشي وتليها رينو.

وأعلنت نيسان خسائر صافية بقيمة 6.4 مليار دولار، وخسرت ميتسوبيشي في السنة المالية 2020 نحو 3.4 مليار دولار، فيما أعلنت رينو الفرنسية خسارة 8.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، و65% من هذه الخسارة بسبب خسارة شركة نيسان التي تمتلك الشركة الفرنسية رينو 43% من أسهمها.