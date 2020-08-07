مساعد رئيس الوفد: ثورة 30 يونيو عززت مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أكدت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، مرشح الحزب في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً خلال جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وكانت مشاركتها الأبرز فى المشهد الانتخابي، وشاركت بقوة في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت رمزي لـ"الوطن"، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي عقب ثورة 30 يونيو عززت مشاركة المرأة بشكل كبير في الحياة السياسية والنهوض بها من خلال رفع مستواها السياسي وتوعيتها بأهمية دورها، ما أكسبها الثقة ونراها حالياً في مناصب قيادية بمؤسسات صنع القرار.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية خلال العقود السابقة كانت شكلية ولم يكن لها دور فاعل في التعبير عن إرادتها، ونظراً لضعف تمثيل المرأة في البرلمان كان يطبق نظام الكوتة حتى يكون لهن تمثيل برلماني، وبعد ثورة 25 يناير تم إلغاء العمل بهذا النظام في عهد الإخوان وأصبح دور المرأة مهمشاً.