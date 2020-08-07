صوتك حقك.. مبادرة لحث سيدات إسنا على المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

استكملت سيدات مبادرة "صوتك حقك" بقرى ونجوع مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، فعاليات "طرق الأبواب" لحث النساء والفتيات على المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

أمل السائح، مدشنة المبادرة، تقول إنها استهدفت نشر الوعي السياسي للمواطنين وخاصة المرأة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية بالانتخابات المقبلة، بهدف توضيح دور مجلس الشيوخ القادم في مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور، ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات سياسية عامة أو شؤون خارجية.

وأضافت السايح أن المبادرة استهدفت أيضًا التعريف بدور مجلس الشيوخ على مدار 3 أيام بمدينة إسنا، والتنقل ببعض القرى المجاورة للمركز، والتأكيد على أن المشاركة هي إحدى صور التعبير عن الديمقراطية، لأنها تقوم على إعطاء فرص متساوية للمواطنين للمشاركة في الحياة السياسية.