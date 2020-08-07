الإعلاميين تعلن جاهزية مرصد وغرفة عمليات متابعة لتغطية انتخابات الشيوخ

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وأداء الإعلاميين والتزامهم بالمهنية واستيقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية، والتزامهم أيضا بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر 2017.

وأضاف نقيب الإعلاميين في بيان اليوم أن النقابة تمتلك "مرصدا إعلاميا على أعلى مستوى ويعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع عن كثب أداء الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية، ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التي نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الإعلامية للانتخابات"، بحسب تعبيره.

وذكر سعدة أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب.

وتابع أن النقابة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الإعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه البعض، "أثق في قدرة الإعلاميين المصريين من (مراسلين ومذيعين ومخرجين ومعدين ومحررين) على التزامهم بالمهنية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية اللائقة بمصرنا الحبيبة".