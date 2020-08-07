صور.. توافد أهالي "النجيلة" بالبحيرة لأداء صلاة الغائب على "شادى"

عقدت أسرة الشاب شادى عبدالله زعمار، الذى لقى مصرعه غرقا بشاطىء النخيل، عزاء أمام مقابر قرية النجيلة، التابعة لكوم حمادة بالبحيرة، وبدأ أهالى القرية فى التوافد على ساحة المقابر لتقديم واجب العزاء للأسرة المكلومة.

وكان العشرات من أهالى قرية النجيلة، توافدوا على ساحة المقابر بالقرية، التى جرى دفن شقيق "شادى" بها قبل أيام من الآن، بعدما استطاع رجال الإنقاذ من استخراج جثمانه، فى الوقت الذى تعثروا فيه من العثور على جثة "شادى". استعدادا لأداء صلاة الغائب عليه عقب صلاة المغرب، اليوم.

واتشحت قرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة بالسواد، استعدادا لأداء صلاة الغائب على الشاب شادى عبدالله زغمار، 17 سنة، الذى لقى مصرعه غرقا بشاطىء النخيل بالإسكندرية، و6 آخرين بينهم أخاه "سعد"، بعدما اختفى جثمانه بين صخور الشاطىء واستحالة العثور عليه.