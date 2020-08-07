توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب وأمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلًا مع تكوّن الشبورة المائية صباحًا، وشديد الحرارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه يتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب الصعيد غدًا، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 8 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 31.

طقس الأحد 9 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 32.

طقس الاثنين 10 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 32.