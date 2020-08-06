«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهاراً معتدل على السواحل الشمالية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة نهاراً شبورة مائية صباحاً وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مع طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلاً: معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا 20% تقريباً على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 36 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 40 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 39 21

السويس 38 23

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 39 20

نويبع 39 29

طابا 38 29

كاترين 34 20

الطور 36 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بنى سويف 38 25

المنيا 40 23

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 42 29

ادفو 41 29

أبوسمبل 41 32

الوادى الجديد 41 28

شلاتين 38 28

أبورماد 39 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 38 30