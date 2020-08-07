الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وانخفاضها الأحد المقبل

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم وغدا سيشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة بنحو درجتين وتصل لـ37 درجة مئوية في فترة الظهيرة وحتى بعد العصر، ولكن بداية من يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لـ35 درجة بالنسبة للقاهرة، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم مابين 35 و34 درجة وتكون الأحوال الجوية في تحسن واضح.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق بأقصى جنوب البلاد وخصوصا حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وهي أمطار خفيفة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان وغزيرة على مناطق متفرقة ويصاحب هذه الأمطار نشاط رياح مثير للأتربة على بعض المناطق الجنوبية ويؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

وتابعت شاكر أن باقي أنحاء الجمهورية لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار من اليوم وحتى الأحد المقبل ولكن بداية من يوم الأحد سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، موضحة أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة ويسبب تكوين الشبورة المائية.