"الأرصاد" تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة غدا لـ82%

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية نشاطا للرياح، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 82 %، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس على السواحل الشمالية لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة فالعظمى هي 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 27، وقنا العظمى 43 والصغرى 27، والأقصر العظمى 43 والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 والصغرى 29.