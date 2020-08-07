هاني شنودة: توسطت لعمرو دياب للدخول لمعهد الموسيقى

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه يعرف النجم قبل أن يسطع من لمعان عينه وإصراره على النجاح، لافتا إلى أن عمرو دياب جاء إليه عندما كان في بورسعيد بعد انتهاء حفلة له هناك، "خلصت الحفلة وروحت عشان أنام لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت شاب صغير "عمرو دياب" بيقولى عايز أبقى مطرب، وكان بيتكلم باللهجة البورسعيدية".

وأضاف شنودة خلال لقائه في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه طلب منه أن يكون مطربا وغنى بالفعل ولكنه طلب منه الانتقال إلى القاهرة ويتحدث باللهجة البورسعيدية.

وأشار إلى أن اللهجة القاهرية مفهومة في كل الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه فوجئ بعمرو دياب متواجد في الأتوبيس المتجه إلى القاهرة وساعده على الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، متابعا: "توسطت لعمرو دياب للدخول إلى معهد الموسيقى".