أغنيات تعرض فيها عمرو دياب للهجوم من جمهوره آخرها "مالك غيران"

تعرض الفنان عمرو دياب لهجوم، بعد أن طرح منذ ساعات أغنيته الجديدة "مالك غيران"، نظرا لعدم اعتيادهم على تقديمه تلك النوعية من الأغنيات، التى تتصف بكونها فلكلور شعبي، كما أن كلماتها ربما لا تتلائم مع كلمات عمرو دياب، التى اشتهر بها.

"مالك غيران" كتبها الشاعر تركي آل الشيخ، ووزعها أسامة الهندي، ليست الأغنية الأولى التى يهاجم فيها دياب، فمن قبل كان تركي قدم له أغنية وطنية بعنوان "أنا بعشقك يا مصر" ولم تحقق أى نجاح، وتعرض دياب للهجوم وقتها، لضعف كلماتها.

الأمر ذاته تكرر مع أغنية يوم التلات، التى استغرب البعض على دياب غنائها، لكونها تنتمي أيضا لنوعية الأغنيات الشعبية، التى يقدمها مطربي المهرجانات، ولكن دياب قدمها بلونه، وأصر على طرحها ضمن أغنيات ألبومه الأخير سهران، الذى طرح فى شهر فبراير الماضي.

ومن الأغنيات التى تعرض لها دياب لهجوم كبير وبالتحديد من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، او من الذين يدعمونهم، أغنية "أهو ليل وعدى"، التى كانت طرحت فى ألبوم "شفت الأيام" عام 2014، بالتحديد بعد أن خرج شاعرها الراحل مجدي النجار، قال إن الاغنية لها بعد سياسي، بأن ليل مصر تحت الحكم الإخواني عدى وجاء نهار جديد مشرق لحياة جديدة.