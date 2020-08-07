إثيوبيا: بلادنا تأمل في استمرار مفاوضات السد الاثنين المقبل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده، قدمت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد الإثيوبي في المحادثات التي استأنفت الاثنين الماضي.

وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن حكومة إثيوبيا تأمل في أن تستمر المفاوضات الاثنين المقبل وفقا للخطة .

وأشار مفتي، إلى أن المحادثات علقت بسبب طلب السودان ومصر تأجيل الاجتماع حتى يتسنى لهم دراسة المبادئ التوجيهية والقواعد التي أبلغتها إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف المتحدث الإثيوبي، أن بلاده رفضت الطلب المقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن الاستخدام الدائم للمياه، وهو أمر لا علاقة له بمفاوضات السد، و"سوف نناقش قضية استخدام المياه في جلسة أخرى بمشاركة جميع دول حوض النيل"، على حد وصفه.