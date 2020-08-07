سفيرة لبنان المستقيلة تطالب باستقالة الحكومة قبل التحقيق في الانفجار

قالت تريسي شمعون سفيرة لبنان لدى الأردن التي قدمت استقالتها أمس على الهواء، إن الدولة اللبنانية تعاني من إهمال كبير منذ فترة بعيدة، موضحةً أنها لم تعد تتحمل الوضع بعدما وقع الانفجار في بيروت، حيث شاهدت التكسير والتدمير والحزن وقلة الاهتمام وتحمل المسؤولية.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "سكاي نيوز عربية"، أن الشعب اللبناني يبكي ويطالب باستقالة المسؤولين، لكنهم يتجاهلونهم وكأن الشعب ليس موجودًا.

وتابعت: "الحكومة يجب أن تستقيل بالكامل قبل إجراء التحقيق، وأن تأتي حكومة جديدة مكونة من شرفاء يثق الناس فيهم".

وأكدت أن نشوب الصراعات بين الطبقة السياسية يؤدي أنها تركيبة فاشلة، وغير قادرين على الاتفاق فيما بينهم رغم صعوبة الظرف التي تمر بها البلاد.