رئيس التحرير

محمود مسلم

سفيرة لبنان المستقيلة تطالب باستقالة الحكومة قبل التحقيق في الانفجار

كتب:

شريف سليمان
07:46 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
سفيرة لبنان لدى الأردن

سفيرة لبنان لدى الأردن

قالت تريسي شمعون سفيرة لبنان لدى الأردن التي قدمت استقالتها أمس على الهواء، إن الدولة اللبنانية تعاني من إهمال كبير منذ فترة بعيدة، موضحةً أنها لم تعد تتحمل الوضع بعدما وقع الانفجار في بيروت، حيث شاهدت التكسير والتدمير والحزن وقلة الاهتمام وتحمل المسؤولية.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة "سكاي نيوز عربية"، أن الشعب اللبناني يبكي ويطالب باستقالة المسؤولين، لكنهم يتجاهلونهم وكأن الشعب ليس موجودًا.

وتابعت: "الحكومة يجب أن تستقيل بالكامل قبل إجراء التحقيق، وأن تأتي حكومة جديدة مكونة من شرفاء يثق الناس فيهم".

وأكدت أن نشوب الصراعات بين الطبقة السياسية يؤدي أنها تركيبة فاشلة، وغير قادرين على الاتفاق فيما بينهم رغم صعوبة الظرف التي تمر بها البلاد.

اقرأ المزيد:

بالفيديو.. سفيرة لبنان في الأردن تقدم استقالتها خلال لقاء تلفزيوني

سفير مصر ببيروت: سنرسل 12 طن مساعدات طبية خلال أيام إلى لبنان

نقيب أطباء لبنان: مستشفيات بيروت تضررت بشكل كبير من الانفجار

وصول طائرتي إغاثة من السعودية إلى لبنان

ألمانيا تحذر من استغلال أزمة لبنان لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي

أمانة الأوقاف الكويتية تتبرع بمليون دولار لمساعدة لبنان

عون: لا مساس بسيادة لبنان والتحقيق الدولي في انفجار بيروت مضيعة للوقت

مسؤولون ووفود رفيعة المستوى إلى لبنان السبت

مساعدات إنسانية وطبية ومواد بناء.. تضامن عربي مع لبنان بعد الانفجار

بوتين: مجموعة طوارئ روسية تبدأ عملها في لبنان بعد انفجار بيروت