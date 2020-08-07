سفير مصر ببيروت: سنرسل 12 طن مساعدات طبية خلال أيام إلى لبنان

قال السفير ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، إن القاهرة تتواصل مع بيروت لإتمام عملية تنفيذ الجسر الجوي، الذي جرى البدء في تنفيذه، مشيرًا إلى أنه ليس حدثًا، أي أنه لا يمثل طائرة أتت بمجموعة من المساعدات، لكنه جسر تصل من خلاله طائرة إلى لبنان كل 48 ساعة.

وأضاف علوي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten"، أن مكونات الجسر تغطي كل عملية لجبر الضرر نتيجة الانفجار الكبير الذي تعرض له لبنان، مثل المساعدات الطبية حيث ستصل أكثر بكثير من 12 طنًا خلال الأيام المقبلة، بعدما أرسلت مصر 12 طنًا بالأمس.

وتابع، أن المكون الثاني من مكونات الجسر هو الإسهام من طريق مواد غذائية، حيث إن الطحين "الدقيق"، هو الأساس في هذا الصدد، بعدما تضررت صوامع القمح في لبنان نتيجة الانفجار.

وأردف، أن المكون الثالث من الجسر هو الأطقم الطبية، وذلك من خلال دعم المستشفيات اللبنانية التي تحتاج إلى الأطقم الطبية، أما المكون الرابع فهو المواد التي يحتاجها اللبنانيون بإلحاح في ترميم تبعات الانفجار.

وواصل: "اتحاد الصناعات يعمل على إعداد منحة كبيرة تتضمن الزجاج، إذ تضررت نحو 200 ألف وحدة سكنية من الانفجار".