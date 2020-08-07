جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية طائرة مسيرة تسللت إلى شمال إسرائيل، وتم إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم على موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق من اليوم، سُمع دوي صافرات إنذار كانت تحذر من هجوم صاروخى محتمل فى شمالي إسرائيل، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه إنذار كاذب ناتج عن رصد خاطئ.

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته تواصل مراقبة الوضع على الحدود الشمالية لمنع أي هجوم محتمل.