نصر الله ينفي وجود أية أسلحة لحزبه في ميناء بيروت

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في تصريحات، اليوم، وجود أية أسلحة للحزب في ميناء بيروت، على خلفية الانفجار الكبير الذي حدث الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأكد نصر الله، في تصريحات له اليوم، عدم وجود أية أسلحة للحزب في الميناء، نافيا "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات"، وفقا لما ذكره موقع "لبنان 24".

وحول ادعاءات بعض وسائل الإعلام وجود أسلحة للحزب في ميناء بيروت، شدد نصرالله على أنه "لا شيء من ذلك على الإطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا يجب أن يبنى على هذه الافتراءات والأكاذيب والتضليل الظالم".

وأشار الأمين العام للحزب، إلى ضرورة معرفة الحقيقة "وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان"، في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".

كما لفت نصرالله، إلى حالة "التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات"، متمنيا أن "يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة".

وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، عبر نصرالله عن نظرته الإيجابية، قائلا: "ننظر بإيجابية إلى زيارة ماكرون أو أي يد تقدم العون والمساعدة إلى لبنان في ذلك الوقت".

وكان وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، أشار في وقت سابق، اليوم، إلى ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت، الذي حدث الثلاثاء الماضي، إلى 154 قتيلا.