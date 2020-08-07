خطيبة أحمد سعد تغازله بعد ظهوره بلوك جديد

شارك النجم أحمد سعد جمهوره بلوك جديد حالقا لحيته عبر حسابه الشخصى "انستجرام" وعلق عليها "مفيش نعيما؟"، لتغازله خطيبته علياء بسيونى "نعيما يا فنان".

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى شارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغانى أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهورى على تفاعلكم القوى مع أغانى مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.