صور: أحمد سعد يحتفل بنجاح "100 حساب" وينشر صوره مع خطيبته وشقيقه

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، بتصدر أغنيته التي تجمعه بـ حسن شاكوش، "100 حساب"، تريند عدد من الدول العربية.

ومن خلال خاصية الـ"story"، نشر "سعد" الدول التي تصدرت فيها الأغنية التريند بموقع "يوتيوب"، وهي "مصر، الإمارات، الكويت، ليبيا، السعودية".

كما نشر "سعد" صورة تجمعه بخطيبته علياء داخل إحدى الصالات الرياضية، وصورة أخرى تجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد معلقا: "أخي الكبير".

وكان احتفل المطرب أحمد سعد، مع جمهوره بتحقيق أغنية "100 حساب" بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسى، وقد قرر سعد طرحها بعد تأجيلها منذ فترة إثر تلقيه اتصالاً من الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أعرب خلاله الأخير عن غضبه من تعاون سعد مع شاكوش، نظراً لأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً من النقابة، وعلى إثره قرر المطرب تأجيل الأغنية لحين حل هذه الأزمة.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسى بيتعمل لى ميت حساب.. والشهم لى مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا فى الجدعنة مليون كتاب.. ماياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين.. فى أى حتة معروفين من غير دليل".