أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية "100حساب" التريند في 5 دول عربية

احتفل المطرب أحمد سعد، مع جمهوره، بتصدر أغنيته الجديدة "100حساب"، بمشاركة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، التريند في 5 دول عربية هي مصر، الإمارات، ليبيا، الكويت والسعودية.

وعلق "سعد" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "أغنية 100حساب تدخل قائمة الترند العربي بجدارة.. شكرا جمهوري المصري والعربي".

أغنية "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسى، وقد قرر "سعد" طرحها بعد تأجيلها منذ فترة إثر تلقيه اتصالاً من الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أعرب خلاله الأخير عن غضبه من تعاون "سعد" مع "شاكوش"، نظراً لأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً من النقابة، وعلى إثره قرر المطرب تأجيل الأغنية لحين حل هذه الأزمة.