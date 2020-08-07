مصاب بكورونا ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمستشفى العجمي

انتحر مواطن من محافظة البحيرة عمره 49 سنة، مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من مستشفي العجمي العام للحجر الصحي غرب الإسكندرية.

تلقي قسم شرطة الدخيلة، مساء اليوم، بلاغا يفيد بإقدام أحد مصابي فيروس كورونا المستجد على الانتحار ويدعي "عبد الله،ا،ع"، 49 سنة من محافظة البحيرة حيث ألقي بنفسه من شرفة غرفته بالطابق الثالث ولقي مصرعه في الحال.

وقال مصدر طبي، إن المريض كان يعاني من حالة نفسية سيئة ومحجوز هو وزوجته داخل المستشفي منذ عده أيام وحاول بالأمس الخناق مع زوجته وتم تهدئة من قبل الأطباء والفريق الطبي ومحاولة التحدث معه لتجاوز المحنة النفسية التي يتعرض لها.