الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للتصويت بكثافة بانتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إدارة الانتخابات بجميع أنواعها (المحليات، والتشريعية، والرئاسية، والاستفتاءات) والإشراف عليها وإعلان النتيجة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق أسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستعدادات تجرى داخل الهيئة الوطنية على قدم وساق، منذ دعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق، لإنجازه في أبهى صوره.

وشدد على أن الانتخابات تجرى على مرحلة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل، داعيًا جموع الناخبيبن بضرورة المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، لأن وجودهم أمام اللجان بكثافة يعد رسالة للمجتمع الدولي بوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية.

ودعا الناخبين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتعقيم اللجان الفرعية وتم فرض الكمامة على الجميع داخل اللجان.

وأردف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت الكمامة لمن يأتي للجان دون ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي وحدها المعنية بإعلان النتائج.