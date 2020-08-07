حفل سداسي شرارة الأحد المقبل بقصر المنسترلي

من المنتظر أن يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية يوم الأحد المقبل 9 أغسطس في الثامنة مساء، الحفل الفنى لفرقة "سداسي شرارة".

وتقدم فرقة "السداسي" مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام التي قدمها مثل "توحة" و"ابن حميدو"، وهذا بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية.

والحفل من قيادة الدكتور حسن شرارة النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015 .

يُذكر أن فرقة "السداسي" تأسست عام 1980، وكان يضم أبناء "شرارة" بهدف تقديم مؤلفات مؤسس الفرقة للجمهور، وإستمرت الرحلة الإبداعية إلي أن ضمت الأن المجموعة أحفاده من الموسيقيين الشباب.

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقي والمايسترو عطية شرارة قدم أول أعماله عام 1948 كمؤلف وكان في ذاك الوقت العازف الأول للفيولينة بأوركسترا الإذاعة المصرية "الأوركسترا السيمفوني فيما بعد"، حيث قدم مجموعة مقطوعات بالشكل المُتعارف عليه في ذاك الوقت وهو الخط اللحني الواحد "مونوفوني"، الذى تطور فيما بعد لأكثر من خط لحني وهو ما يعُرف بالتوزيع الموسيقي، ثم عُين مايسترو لأوركسترا الإذاعة وأشرف "شرارة" علي ركن الأغاني في الإذاعة المصرية، وله الفضل في إنشاء فرقاً موسيقية عدة بإذاعات الوطن العربي كتونس وليبيا، وشارك في إنشاء معهد الموسيقي العربية بالأردن.