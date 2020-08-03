تعرف على أسعار تذاكر حفلات علي الحجار ومدحت صالح بدار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن جدول حفلات شهر أغسطس الجاري، ويستعد عدد من الفنانين لإحياء عدد من الحفلات بعد قرار مجلس الوزراء بعودة دور السينما والمسارح لتعمل بطاقة 25%، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث يقدم كلا من الفنان على الحجار والفنان مدحت صالح حفلين موسيقيين على مسرح النافورة بالأوبرا.

حفل علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 310 جنيهات.

حفل مدحت صالح

ويستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 310 جنيهات.

ويمكن حجز التذاكر الخاصة بالحفلات من خلال الموقع الرسمي الخاص بدار الأوبرا المصرية، أو من خلال شباك التذاكر الموجود في مقر الدار.

وكانت قد حددت وزارة الثقافة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند حضور الحفلات الموسيقية بالجهات التابعة لها وتتمثل في:

- ضرورة الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي.

- إجراء عملية قياس الحرارة من خلال أجهزة الكشف الحراري على الجمهور.

- الالتزام التام بارتداء الكمامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

- ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن ارتياد الجمهور.

- الالتزام بالملصقات الاسترشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.