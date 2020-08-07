واشنطن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة وضرورية للبنان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة وضرورية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن بلاده ستواصل العمل عن كثب مع السلطات اللبنانية لتحديد الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعربت عن استعداده للعمل مع الجيش اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قال في وقت سابق، اليوم، إن عدد قتلى انفجار الميناء ارتفع إلى 154 قتيلا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف حسن، أن حالة 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.