مسؤول ايراني: ماكرون يسعى إلى زعزعة استقرار لبنان

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، اليوم، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته أمس الخميس، إلى بيروت تدخلا في شؤون لبنان، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكر رضائي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن تصريحات ماكرون "أعطت بعدا إضافيا" إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي ميناء بيروت.

وأوضح المسؤول الإيراني: "بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان".

واختتم رضائي تغريدته بالقول: "ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين".

وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حيث تعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.