صيانة كشافات الإنارة بالشوارع المؤدية للجان انتخابات الشيوخ بالمنيا

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والقرى بعمل الصيانة العاجلة للكشافات بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، استعدادا لاستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ.

وأجرت الوحدات المحلية صيانة للكشافات بمجمع المدارس بكفر المنصورة بحى غرب المدينة، كما تم عمل صيانة للكشافات بطريق زاوية سلطان بنزلة حسين، ومقار اللجان الانتخابية بقرية دير عطية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع أنهت كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة والمزمع إجرائها يومي 11-12 اغسطس الجاري.

أعلن المحافظ تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و 575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وراجع "القاضي" مع مديري المديريات الخدمية كافة الإجراءات النهائية لعقد الانتخابات، حيث اطمئن على مدى الجاهزية، واستمع الى مقترحات واستفسارات الحضور، موجها بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وأكد ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، داعيا الى ضرورة المشاركة السياسية وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية، لافتاً الى أن أبناء المنيا كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعى المواطن المنياوي في التعبير عن رايه بحرية مطلقة.