نانسي صلاح عن إصابتها بتفجير بيروت: واخدة في إيدي 8 غرز

طمأنت الفنانة نانسي صلاح متابعيها على صحتها، والتي تصادف تواجدها في بيروت أثناء انفجار مرفأ بيروت، قائلة: "أنا مكنتش في مرفأ بيروت، بس تاني يوم الحادثة كنت في الأوتيل والزجاج كان مضغوط بسبب الانفجار، ولما دخلت آخد شاور معرفش إيه اللي حصل لقيت الزجاج انفجر كله".

وأضافت "نانسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنها بخير الآن والإصابات عبارة عن خدوش صغيرة في الجسم، "إيدي الشمال واخده فيها 8 غرز، أنا مؤمنة بقدر ربنا ومش زعلانة، أنا زعلانة أكتر على أخواتنا اللبنانيين واحنا جنب حنبهم".

وتابعت: "في وقت الحادثة كنت في مكان اسمه الرمانة ودي تبعد عن المكان الحادث ساعة، بس بردو طالنا تداعيات الانفجار، الزجاج اتكسر والأرض اتهزت بينا وكل الناس جريت وكان فيه حالة ذعر".