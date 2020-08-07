عضو المصري يفتح النار على الجبلاية بسبب مباراة الزمالك

هاجم عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، اتحاد الكرة، بسبب محمد عادل حكم مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك، أمس، والمؤجلة من الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عضو مجلس إدارة المصري، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "هو لما تقلي لجنة انضباط هقلق يعني؟ طيب أقسم بالله ماهنسيب حق النادي لو على رقابتنا، وخلينا نشوف هترسى على إيه".

وأضاف: "زي ما الدولة بتتطور وشغالة في كل الاتجاهات وبتحارب كل شيء خاطئ، الكورة كمان لازم يبقى فيها تطور، ولا بلاش تطور خليها عدل، إذا كنا عايزين نروح في مكان أفضل إحنا ما بنخافش".

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