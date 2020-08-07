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اتحاد الكرة يدعم الحكام بعد أحداث لقاء الزمالك والمصري

كتب:

شادي ممدوح
05:19 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

 أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بيانا رسميا لدعم لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، بعد الانتقادات التي وجهتها إدارة النادي المصري للحكم محمد عادل، بسبب قراراته في لقاء الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين، ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط".

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