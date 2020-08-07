شيرين عبدالوهاب لنادين نجيم بعد إصابتها في انفجار بيروت: سلامتك حبيبتي

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على تويتر، تضامنها مع الشعب اللبناني والفنانة نادين نجيم التي أصيبت في انفجار لبنان.

وكتبت شيرين: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي ⁧‫لبنان".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.