ريم مصطفى: مواقع التواصل صنعت نجوما لا يستحقون مكانتهم

قالت الفنانة ريم مصطفى إنها تكره مواقع التواصل الاجتماعي، التي صنعت نجوماً لا يستحقون وصولهم إلى مكانتهم.

وأضافت ريم، لـ"الوطن"، أن النجومية أصبحت تُقاس بعدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه حقيقة مؤسفة يتضح جزءا منها مع ما أبرزه تطبيق "تيك توك" من أشخاص غريبة أصبحت حديث الناس.

وتابعت: "من هذا المنطلق أرى أن مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا حرب على عقول البشر، ففي فترات زمنية سابقة كان الفنان يذيع صيته من تعبه وجهده وفنه ورسالته الفنية، ما كان يضفي عنصر المصداقية على شهرته التي يتمتع بها".

وفي سياق مختلف، أبدت ريم سعادتها البالغة بشأن ردود الفعل التي تلقتها عن مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، الذي يُعرض عبر منصة "watch it" الإلكترونية، ويشاركها البطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، حسني شتا، أحمد صيام، محمود حجازي، ناهد رشدي، محمد الدقاق، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.