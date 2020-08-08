"التعليم العالي" تعلن الدراسة في جامعة العلمين بنظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أحد أهم المشروعات التي ستسهم في تنمية مدينة العلمين الجديدة وفقًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية المدينة.

وأضاف أنها تتكون من 12 كلية في جميع المراحل تستوعب 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، مشيرا إلى أن من مخطط أن تضم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تصل إلى 80 برنامجا مختلفا بمختلف الكليات.

وأوضح شعيرة، لـ"الوطن"، أن جامعة العلمين تضم كليات: "الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الأساسية، الصيدلة، الطب، القانون الدولي، علوم الإدارة، الاقتصاد والعلوم السياسية، الفنون والتصميم"، مشيرا إلى أنها ستقام على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى، وتنقسم إلى 3 قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات، والقانون الدولي، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبي ويضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، والقطاع الثالث يضم مباني الإدارة وقاعة المؤتمرات والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات وكلية الدراسات العليا، ومباني إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامي، التي جرى إضافتها للجامعة.

وتابع بأن الجامعة ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، إضافة إلى أن هناك مقررات إجبارية سيجرى تطبيقها كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكل التخصصات العلمية، والتي تشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، ومهارات البحث والتحليل.