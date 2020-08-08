اليوم.. كليات القدرات تستقبل طلاب الثانوية العامة حتى 20 أغسطس

تبدأ الكليات المقرر لها إجراء واجتياز عدد من اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق بها، اليوم، في استقبال طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات حتى 20 أغسطس الجاري.

والكليات المخصص لها اختبارات قدرات هي: "كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، و كليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية".

وقال السيد عطا المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول، موضحة أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ستبدأ من اليوم السبت وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري.

من جانبها، قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، إنه سيكون هناك فترتان للامتحانات، الأولى صباحية من الساعة 10:30 وحتى 1 ظهرا، والثانية مسائية من 2 حتى 4.30 مساءً.

وأكدت أنه تقرر أن تكون مدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة، شاملة سؤالا في الرسم 60 درجة، وسؤالا في التصميم 40 درجة.