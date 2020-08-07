"التعليم العالي": 55 ألف طالب سجلوا إلكترونيا في اختبارات القدرات.. وبدء استقبالهم من اليوم وحتى 20 أغسطس

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى مساء اليوم، إلى ما يقرب من 55 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020 - 2021.

وأضاف عطا، لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات موحدة بين الكليات فى الجامعات، ومن حق الطالب الذى أجرى اختبارات تربية رياضية، الترشح لأى كلية تربية رياضية وفقاً للتوزيع الجغرافى والتنسيق، ونجاحه فى اختبارات القدرات يمنحه الحق فى الترشح لأى كلية تربية رياضية، وهذا الأمر يسرى على باقى كليات القدرات».

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب طوال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات، كما أن طلاب الدور الثانى متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

فى نفس السياق، تبدأ الكليات المقرر لها إجراء واجتياز عدد من اختبارات القدرات كشرط أساسى للنجاح بها، غدا فى استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات حتى 20 أغسطس الجارى.

وتبدأ كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠ اعتباراً من غد 8 أغسطس حتى الخميس الموافق 20 أغسطس تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، إنه سيكون هناك فترتان للامتحانات، الأولى صباحية من الساعة 10٫30 وحتى 1 ظهراً، والثانية مسائية من 2 حتى 4.30 مساءً.

وأكدت أنه تقرر أن تكون مدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة، شاملة سؤالاً فى الرسم 60 درجة وسؤالاً فى التصميم 40 درجة، ويشترط لنجاح الطالب تحقيق 60% من الدرجة لاجتياز امتحان القدرات، مع ضرورة إحضار الطالب أدواته الخاصة به، وعقب قيام الطالب برفع بياناته، والدفع الإلكترونى يتاح له كود يتمكن من خلاله الحصول على فيديوهات مسجلة ومصورة مجانية لشرح كيفية أداء الاختبار وأهم المصطلحات المطلوبة لتأهيل الطالب للاختبار.

من ناحية أخرى، أعلنت الجمعية الأمريكية لمهندسى التكييف والتبريد ASHRAE، وهى أكبر جمعية علمية مهنية عالمية فى هذا المجال، فوز كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالمركز الأول فى أكبر مسابقة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات على مستوى العالم، متفوقة على كل الجامعات المشاركة، بما فيها جامعات أمريكية.

"الخشت": تميز وتفرد لجيل متسلح بالعلم

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما حققه طلابها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، وهو بمثابة شهادة دولية جديدة لجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن هذه النتيجة التى أعلنتها أكبر جمعية علمية ومهنية عالمياً، تؤكد التميز والتفرد للجامعة، وهو نتيجة طببعية للجهود المستمرة التى نبذلها للارتقاء بالمنظومة العلمية والتعليمية والبحثية، التى يجرى تنفيذها وفق استراتيجية محددة للجامعة التى تمضى بخطى متسارعة واثقة نحو جامعات الجيل الثالث.

وأوضح «الخشت» أن جامعة القاهرة تواصل دورها المجتمعى وتساهم بجهود علمائها فى المرحلة الراهنة لدعم بناء دولة مصرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين، وفريق الإشراف من أساتذة كلية الهندسة الذين أثبتوا أن العلم رسالة عالية المقام؛ مشيداً بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم، لتخريج جيل مسلح بالعلم، مؤمناً بوطنه وحقه فى أن يتبوأ مكانته اللائقة.

من جانبه أعرب الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه وسعادته بفوز طلاب الكلية بالمركز الأول على مستوى العالم، موضحاً أن المشروع الفائز الذى قدمه مجموعة من طلاب البكالوريوس بقسم هندسة القوى الميكانيكية، كان بعنوان: HVAC Design Calculationns وأشرف عليه د. محمود فؤاد، ود. مصطفى السلاك، الأستاذان بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وشارك فيه 5 طلاب بالبكالوريوس هم: إسلام محمد على، وأحمد محمد سلطان، وعمرو جمال، ومصطفى أحمد السيد، ومارك مجدى فؤاد، وسوف يحصل الطلاب الفائزون على جائزة قدرها 2000 دولار، مشيراً إلى أنه سيتم سفر أحد الطلاب لحضور المؤتمر الشتوى السنوى القادم للجمعية والمقام فى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية فى يناير المقبل.