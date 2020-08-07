اختبارات القدرات أولا.. أمور جديدة في تنسيق الثانوية العامة 2020

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بدأ الطلاب الناجحون في البحث عن تنسيق كليات 2020، والبحث عن الحد الأدنى للكليات، لكن لأن هذا العام استثنائي، بسبب فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن بعض الأمور التي تحدث لأول مرة في تاريخ تنسيق الثانوية العامة 2020، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي..

تأجيل تنسيق المرحلة الأولى

لأول مرة منذ بدء نظام الثانوية العامة، يتم تأجيل تنسيق المرحلة الأولى، حتى انتهاء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة قبل تأهيلهم لدخول الجامعات، وتم فتح باب التسجيل من الخميس 6 إلى الجمعة 7 أغسطس الجاري.

فتح باب تسجيل اختبارات القدرات أولا

وأعلنت الوزارة عن بدء الاختبارات في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس 2020 حتى الخميس 20 أغسطس 2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

إعلان تنسيق الجامعات الخاصة

ووافق مجلس الجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، إذ إنّ الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

مؤشرات تنسيق الثانوية العام الماضي

تنسيق الثانوية العامة 2019 للقسم الأدبي

وفيما يلي بيان بتنسيق الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي، العام الماضي والتي تشمل كليات القمة، مثل اقتصاد وعلوم سياسية وألسن، وسياسة واقتصاد، بالإضافة إلى كليات مثل التجارة والتربية والصناعة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 398.5

ألسن كفر الشيخ 398.5

آثار ولغات مطروح 385.5

آثار الفيوم 384.5

تربية عين شمس 382.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 374.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0

آداب الإسكندرية 350.5

تجارة عين شمس 343.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 341.0

تجارة الإسكندرية 341.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تجارة طنطا 324.0

تجارة انتساب موجه بورسعيد 314.5

حقوق بنها 308.5

تربية نوعية الفيوم 304.0

اقتصاد منزلى العريش 304.0

حقوق انتساب موجه حلوان 303.0

دار العلوم المنيا 294.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 292.0

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 292.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 262.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 262.0

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 261.0

تربية رياضية بنين حلوان 261.0

تنسيق الثانوية العامة 2019 القسم العلمي

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بجامعات القسم العلمي سواء الرياضي أو العلوم، للعام الماضي..

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب القاهرة 405.0

طب عين شمس 404.5

صيدلة عين شمس 401.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398.0

هندسة سوهاج 389.5

تمريض بني سويف 383.0

تربية المنصورة 383.0

فني تمريض طنطا 382.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم حلوان رياضة 358.0