خبير يكشف أسباب انتشار "فئة السيارات الاقتصادية" في السوق المصري

ينتشر في السوق المصري العديد من أنواع السيارات المختلفة من كافة العلامات التجارية، الأوروبية منها والصينية و الكورية؛ وفي هذا الصدد قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، أن السوق تتحكم فيه عدة عوامل تساعد على انتشار فئة بعينها من السيارات وهي الفئة الاقتصادية.

وأضاف أن أهم تلك العوامل هي جودة التصنيع التي تعطي ثقة للعملاء إضافة إلى تاريخ العلامة التجارية، منوهًا إلى أن توافر قطع الغيار للسيارات يعد أيضًا من أهم العوامل التي تساعد على انتشار السيارات في السوق المصري، وتوفير خدمة ما بعد البيع.

وأشار أن المستهلك أصبح لديه ثقافة كبيرة في السيارات، حيث يقوم بعمل دراسة جيدة للسوق قبل اتخاذ قرار الشراء، كما أن السوق تسيطر عليه الفئة الاقتصادية الموفرة للوقود بشكل كبير، والتي تكون أسعار قطع الغيار الخاصة بها منخفضة، وتكون قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة به.