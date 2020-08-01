ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي 21% في النصف الأول من 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير السادس لعام 2020، والذي أوضح ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي في النصف الأول من 2020 بنسبة 21% بمبيعات 62171 وحدة، مقارنة بمبيعات النصف الأول من العام الماضي 2019، إذ وصلت المبيعات لـ51311 وحدة.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) الأكثر من (1000 سي سي) بمبيعات وصلت لـ698 وحدة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 التي وصلت لـ295 وحدة.

وبيّن التقرير انخفاضًا في مبيعات السيارات بين (1300 : 1500 سي سي) بنسبة 22% بمبيعات وصلت لـ9734 وحدة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي حققت 12520 وحدة.

وأوضح التقرير ارتفاع في مبيعات السيارات الملاكي بين (1500 : 1600 سي سي) بنسبة 39%، إذ وصلت المبيعات لـ34758 وحدة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 25077 وحدة.

وأشار التقرير لارتفاع مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية (2000 سي سي) بنسبة 3% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 12255 وحدة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 11914 وحدة.