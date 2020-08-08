كارول سماحة تشكر أحمد عز على دعمه لبنان أثناء عرض "علاء الدين"

شكرت المطربة كارول سماحة الفنان أحمد عز بعد تضامنه مع لبنان والوقوف حدادًا على شهداء تفجيرات لبنان أثناء عرض مسرحية "علاء الدين".

وكتبت كارول عبر تويتر "شكرًا للنجم المصري ⁧‫أحمد عز‬⁩ على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة!! شكرا ⁧‫مصر‬⁩".

وكان أحمد عز طالب جمهور مسرحية "علاء الدين"بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، واتشح بالعلم اللبناني عقب انتهاء العرض.

وقال عز بعد العرض: "كل سنة وحضراتكم طيبين، أنا ليا طلب صغير، ياريت كلنا نقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في لبنان".

ويشارك عز في بطولة مسرحية "علاء الدين": تارا عماد، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.