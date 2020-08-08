نجيب ساويرس يتبرع للبنان بمليون دولار: ستعود بيروت مدينة الفرح والبهجة

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تبرعه بمليون دولار إلى الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت.

وعلق ساويرس في تدوينة أخرى على انفجار بيروت قائلًا: "أنا بحب لبنان ومتحيز للبنانيين، متابع لأفراحهم و أحزانهم، أبشرهم أنتم أقوى من الحزن و المصائب، سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة، ستزول الغمة وسيتدخل الله للخلاص من الأحزان، وسيضع لمسته ليثبت للجميع أنه واحد، إله الكل، و لو شاء لوحد الأديان، فلتسقط الطائفية، ويعيش لبنان".