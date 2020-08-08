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نجيب ساويرس يتبرع للبنان بمليون دولار: ستعود بيروت مدينة الفرح والبهجة

كتب:

رامي مصطفى
02:26 ص | السبت 08 أغسطس 2020
نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تبرعه بمليون دولار إلى الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت.

وعلق ساويرس في تدوينة أخرى على انفجار بيروت قائلًا: "أنا بحب لبنان ومتحيز للبنانيين، متابع لأفراحهم و أحزانهم، أبشرهم أنتم أقوى من الحزن و المصائب، سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة، ستزول الغمة وسيتدخل الله للخلاص من الأحزان، وسيضع لمسته ليثبت للجميع أنه واحد، إله الكل، و لو شاء لوحد الأديان، فلتسقط الطائفية، ويعيش لبنان".

 

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