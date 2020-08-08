بالفيديو.. لقطات توثق ارتفاع منسوب النيل الأزرق في السودان

عرضت قناة "العربية" مشاهد تظهر ارتفاع منسوب مياه النيل الأزرق في السودان، وسدود ترابية لمنع دخول المياه إلى المناطق السكنية.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي سيشهد استقرارا.

وأشارت الوزارة في البيان اليومي للجنة الفيضان، أمس، إلى تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ٤ سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة ١٥.٧٨ سم، وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ١٠ سنتميترات، وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجري النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل.

ووفقا لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد قالت اللجنة إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية أظهرت وجود سحب ماطرة ونزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدت إلى ارتفاع مناسيب النيل الأزرق، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في مناسيب النيل الأزرق قرب معظم الاحباس.