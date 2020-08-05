وزير الري الأسبق: مياه الشرب في السودان تأثرت بسبب ملء السد الأثيوبي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الآثار السلبية لإجراء إثيوبيا الفردي، بشأن ملء السد الإثيوبي ظهرت، رغم أن السودان تحدثت عن بعض الوسائل لكيفية الملء، لعدم إحداث مشاكل لديها، لكن أديس أبابا لم تلتزم بها.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن السودان واجهت مشاكل كبيرة في مياه الشرب، إذ توقفت عدة أيام، كما أن عكارة مياه الفيضان كانت كبيرة جدًا، ومن ثم فإنها تؤثر على مياه الشرب.

وتابع، أن اجتماع الأمس بين الدول الثلاث "مصر، السودان، وإثيوبيا"، شهد توجيه لوم شديد للجانب الإثيوبي، الذي تحجج بالأمطار، لكن كانت هناك ردود قاسية من مصر والسودان.

واستكمل الوزير، أن مصر والسودان شككتا في رغبة إثيوبيا في التوصل إلى حل أمام الخبراء والمراقبين في الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.