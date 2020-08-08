ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع الاستروكس بالقاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متخصص في بيع المواد المخدرة، وأثبتت التحريات الولية أن المتهمين يمارسون نشاطهم الإجرامي للترويج للمخدرات بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، تم تشكيل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وتمكن من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الاستروكس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها قيام 3 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو وونصف ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.