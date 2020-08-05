ضبط 8 قضايا مخدرات و56 تهريب بضائع في قناة السويس خلال يوليو 2020

أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالتنسيق مع الجهات المعينة خلال شهر يوليو 2020، عن تحقيق العديد من النتائج وبينها:

- ضبط 8 قضايا مخدرات.

- ضبط 56 قضية تهريب بضائع بإجمالي قيمة ورسوم 4373556 جنيه.

- ضبط 8 قضايا إحراز سلاح أبيض.

- ضبط 5 قضايا تزوير – سرقة – صعود باخرة دون تصريح.

- ضبط 129 مخالفة إجراءات جمركية.

- ضبط 43 قضية انتهاء مدة التصريح.

- ضبط 28 قضية دخول دائرة دون تصريح.

- ضبط 16 قضية عدم حمل تحقيق شخصية.

- ضبط 4 قضايا صيد دون تصريح.

- ضبط 3 قضايا مزاولة مهنة دون ترخيص.

- ضبط 160 مخالفة مرورية.

- تنفيذ 5 أحكام جنائية.

- تنفيذ 2183 حكم حبس.

- تنفيذ 64 حكم غرامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.