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محمود مسلم

ضبط 8 قضايا مخدرات و56 تهريب بضائع في قناة السويس خلال يوليو 2020

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الوطن
11:08 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالتنسيق مع الجهات المعينة خلال شهر يوليو 2020، عن تحقيق العديد من النتائج وبينها:

- ضبط 8 قضايا مخدرات.

- ضبط 56 قضية تهريب بضائع بإجمالي قيمة ورسوم 4373556 جنيه.

- ضبط 8 قضايا إحراز سلاح أبيض.

- ضبط 5 قضايا تزوير – سرقة – صعود باخرة دون تصريح.

- ضبط 129 مخالفة إجراءات جمركية.

- ضبط 43 قضية انتهاء مدة التصريح.

- ضبط 28 قضية دخول دائرة دون تصريح.

- ضبط 16 قضية عدم حمل تحقيق شخصية.

- ضبط 4 قضايا صيد دون تصريح.

- ضبط 3 قضايا مزاولة مهنة دون ترخيص.

- ضبط 160 مخالفة مرورية.

- تنفيذ 5 أحكام جنائية.

- تنفيذ 2183 حكم حبس.

- تنفيذ 64 حكم غرامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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