ضبط 8 قضايا مخدرات و56 تهريب بضائع في قناة السويس خلال يوليو 2020
كتب:
الوطن
11:08 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالتنسيق مع الجهات المعينة خلال شهر يوليو 2020، عن تحقيق العديد من النتائج وبينها:
- ضبط 8 قضايا مخدرات.
- ضبط 56 قضية تهريب بضائع بإجمالي قيمة ورسوم 4373556 جنيه.
- ضبط 8 قضايا إحراز سلاح أبيض.
- ضبط 5 قضايا تزوير – سرقة – صعود باخرة دون تصريح.
- ضبط 129 مخالفة إجراءات جمركية.
- ضبط 43 قضية انتهاء مدة التصريح.
- ضبط 28 قضية دخول دائرة دون تصريح.
- ضبط 16 قضية عدم حمل تحقيق شخصية.
- ضبط 4 قضايا صيد دون تصريح.
- ضبط 3 قضايا مزاولة مهنة دون ترخيص.
- ضبط 160 مخالفة مرورية.
- تنفيذ 5 أحكام جنائية.
- تنفيذ 2183 حكم حبس.
- تنفيذ 64 حكم غرامة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.