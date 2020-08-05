 ضبط 26 قطعة سلاح و106 قضايا مخدرات وتنفيذ 33223 حكما

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

- ضبط 26 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما، على النحو التالي:

- 5 بنادق آلية.

- 3 بنادق خرطوش.

- 2 طبنجة.

- 16 فرد محلي.

- 98 طلقة مختلفة الأعيرة.

- ضبط 157 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

- تنفيذ 33223 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

123 حكم جناية.

9574 حكم حبس جزئى.

1993 حكم حبس مستأنف.

16516 حكم غرامة.

5017 حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

- ضبط 106 قضايا مخدرات بحوزة 116 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 325 جراما.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,515 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 829 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 273 جراما.

كمية من مخدر البودرة وزنت 480 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 1,030 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 530 جراما.

1367 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 14 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 20 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 258 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 18055 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.