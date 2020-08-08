"منيسي": القضاء على كورونا يستلزم 4 أمور منها الإجراءات الوقائية

علق الدكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، على تخلي بعض المواطنين في الفترة الأخيرة عن الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وإرتداء الكمامة، لافتا إلى أنه من المعلوم للقضاء على أي أزمة أو جائحة عالمية تستلزم وجود 4 أشياء.

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أول هذه الأشياء هو التطعيم والتي إذا جرى إنتاجه ستكون فاعليته ليست عظيمة كما يدعي بعض الناس، ومن الممكن أن تكون أقل من 70%، ثانيا هو وجود الدواء، فمصر نجحت في توفير الدواء الشافي للحالات الحرجة وتقليل مدة الرعاية من خلال الدواء العالمي الريميدسيفير والذي جرى تصنعيه في مصر ويصدر إلي 127 دولة.

وتابع، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج للمراحل الأولى من فيروس كورونا، ثالثا المناعة المجتمعية، رابعا للقضاء على الجائحة أو للحد منها يجب اتخاذ الإجراءات الإحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة للشخص المريض والسليم.

وقال أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إنه مع النجاح المطلق للإدراة من قبل وزارة الصحة ودراسة كل الأمور بدقة والبدء مبكرا في اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع الفيروس كان أدائنا عظيم، لذلك أشادت منظمة الصحة العالمية والعالم كله بمصر في التعامل مع الجائحة.