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عاجل.. أول فيديو لحريق "جبل مشغرة" في لبنان

كتب:

شريف سليمان
11:53 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
حريق لبنان

حريق لبنان

تداول رواد مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، لنشوب حريق هائل، في جبل مشغرة في لبنان، مساء الجمعة.

وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى محاصرة النيران، بالرغم من وعورة المنطقة. 

ووفق ما ذكر موقع "لبنان 24"، فإن دائرة النيران اتسعت ، بسبب هبوب الرياح، وطالت عددًا كبيرًا المنازل على أطراف البلدة من ناحية جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون، وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق. 

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